Arjantin tarihinin en iyi futbolcuları arasında yer alan Juan Román Riquelme'nin oğlu da babası gibi iyi bir futbolcu olacağının sinyallerini veriyor.



13 yaşındaki Agustin Riquelme attığı golle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.



Genç yıldızın frikik golü Arjantin'de büyük yankı uyandırdı.



Arjantin basınında yer alan haberlerde 'DNA testi gibi gol' yorumları yapıldı.



Agustin'in vücudu konumlandırması ve şut tekniğinin babası Riquelme ile aynı olduğu yazıldı. Ayrıca, Agustin Riquelme'nin babası gibi efsane futbolcular arasında yer alabileceği belirtildi.



Boca Juniors, Barcelona, Villarreal ve Argentinos Juniors formaları giyen Juan Roman Riquelme profesyonel kariyerinde çıktığı 495 maçta 123 gol attı.



Riquelme'nin Arjantin Milli Takımı ile de 51 maçta 17 golü bulunuyor.



Kaynak: Sporvadisi.com