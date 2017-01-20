Dmitri Peskov: Rusya'nın ABD ile İyi İlişkilere İhtiyacı Var

Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Danışmanı Dmitri Peskov, Rusya'nın dünyadaki mevcut sorunları çözmek için ABD ile iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.



Peskov BBC TV kanalına yaptığı açıklamada, "Dünyadaki, bölgedeki ve ülkemizi tehdit eden sorunların çoğunu ABD'nin işbirliği olmadan çözemeyiz. Bu yüzden ABD ile iyi ilişkilere ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.



Peskov, ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın iki ülke diyaloğunun kurulması konusuna nasıl yaklaşacağının çok önemli olduğun altını çizdi.



Trump, seçim öncesi kampanyalar sırasında birçok kez Rusya ile başta IŞİD ile mücadelede olmak üzere birçok konuda işbirliği kurmanın gerekliliğine dikkat çekti. - Moskova