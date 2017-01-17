Dkmp'den Yaban Hayvanlarına Yiyecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yapılan yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartları sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin engellendiğini bildirdi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yoğun kış şartlarının yaşandığı bölgelerde yaban hayvanları için yiyecek takviyesi yapıyor.



Kar örtüsü sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için 2016-2017 kış döneminde bugüne kadar yaklaşık 180 ton gıda tabiata bırakıldı. Geçen yıl kış mevsiminde ise 330 ton yemleme yapılmıştı.



Yaban hayvanlarına destek için yürütülen çalışmalar kapsamında bu kış mevsiminde 350 ton yem dağıtmayı hedefleyen DKMP Genel Müdürlüğü, bu çalışmayı Türkiye'nin her yerinde sürdürüyor.



"Gayret gösteren bütün vatandaşlara teşekkür ediyorum"



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, yapılan yemleme çalışmalarıyla ağır kış şartların sonucunda aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine gelmelerinin engellendiğini belirterek "Böylece yaban hayvanlarının can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenirken, yaban hayvanları popülasyonu da destekleniyor." ifadelerini kullandı.



Dünyayı paylaştıkları hayvanları görmezden gelemeyeceklerini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:



"Ecdadımızın hayvan sevgisi ve hayvanlara verdiği önemden feyzalıyor, yaban hayatının canlılarını özellikle aç bırakmamak adına gayret gösteriyoruz. Bu gayreti sadece biz değil 7'den 70'e herkes gösteriyor. Bu gayreti gösteren bütün vatandaşlara teşekkür ediyorum."



Vatandaşların çalışmalara katkı sağlaması ile daha çok yol alınacağını bildiren Eroğlu, hayvanlara sahip çıkmanın, bir insani sorumluluk olmasının yanı sıra Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini korumak bakımından da önem taşıdığını kaydetti.