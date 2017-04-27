Dkk'daki Darbe Girişimi Davasında Sanık Avukatları Savunma Yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı dava, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada, sanık ve tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, söz hakkını sanık avukatlarına verdi.



DKK karargahının darbe girişimine fiili olarak katılmadığını savunan avukatlar, o gece nöbette bulunan askerlerin ise emir komuta zinciri içinde hareket ettiklerini öne sürdü. Müvekkillerinin FETÖ üyesi olduğuna dair iddianamede somut bir delilin yer almadığını iddia eden avukatlar, mahkeme heyetinden sanıkların tahliye edilmelerini talep etti.



Davanın yarınki duruşmasında avukat savunmalarının tamamlanması halinde mahkeme heyetinin, sanık ve avukatlarının tahliye taleplerini de içeren ara kararı açıklaması bekleniyor.



İddianameden



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları isteniyor.



Aynı zamanda sanık eski Tuğgeneral İrfan Arabacı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya, diğer bütün sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.



Ana Ast Komutanlıklarına bağlı yüzer unsurların Arabacı'nın bilgisi dahilinde seyre başladığı belirtilen iddianamede, darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen eylemler sonucunda, DKK karargahında 174 bin 87 liralık hasar meydana geldiği aktarıldı.