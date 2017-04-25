Dkk'daki Darbe Girişimi Davasında Sanık Savunmaları Tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davada, sanık savunmaları alındı.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davanın bugünkü duruşması, eski tuğamiraller Hasan Kulaç, Oğuz Karaman, Himmet Taner Çengel ve eski kurmay albay Yaşar Anar'ın savunmalarının alınmasıyla tamamlandı.



Aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun da bulunduğu 13 tanığın yarın görülecek duruşmada dinlenmesi bekleniyor.



Alınan bilgiye göre, görevi nedeniyle mahkemeye gelemeyecek olan Bostanoğlu beyanını yazılı sunacak.



İddianameden



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Astsubay Kıdemli Başçavuş Fatih Alyaprak dışındaki sanıkların "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları isteniyor.



Aynı zamanda sanık eski tuğgeneral İrfan Arabacı için "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya, diğer bütün sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.



Darbecilerin, Oramiral Bostanoğlu'nun rehin alınması amacıyla yerini öğrenmeye çalıştıkları ifade edilen iddianamede, sözde Yurtta Sulh Konseyince Deniz Kuvvetleri Karargah sorumlusu olarak görevlendirilen Arabacı'nın, birliğe gelerek emir komutanın kendisinde olduğunu, birliğe her türlü giriş çıkışın yasaklandığını ve her türlü durumun kendisine rapor edilmesini emrettiği bildirildi.



Ana Ast Komutanlıklarına bağlı yüzer unsurların Arabacı'nın bilgisi dahilinde seyre başladığı anlatılan iddianamede, darbe girişimi sırasında gerçekleştirilen eylemler sonucunda, karargahta 174 bin 87 liralık hasar meydana geldiği aktarıldı.