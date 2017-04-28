Dkk'daki Darbe Girişimi Davasında Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davada sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada, sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.



Buna göre "delil durumu", "delillerin tam olarak toplanamamış olması" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.





Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Başbakanlık avukatlarının davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, ByLock kullandığı tespit edilen sanıkların yazışma içerikleri ile darbe girişiminin yaşandığı gece DKK'daki telsiz görüşmelerinin dökümünün istenmesini karalaştırdı.



Duruşma, temmuz ayına ertelendi.





İddianameden





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmaları isteniyor.





Aynı zamanda sanık eski tuğgeneral İrfan Arabacı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22 yıl 6 aya, diğer bütün sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar mahkumiyetleri talep ediliyor.





Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da ana ast komutanlıklarına bağlı yüzer unsurların sanık Arabacı'nın bilgisi dahilinde seyre başladığı belirtilen iddianamede, darbe girişimi sırasında DKK karargahında 174 bin 87 liralık hasar meydana geldiği aktarıldı.