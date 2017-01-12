Dkib'den, Artvin Valisi Doğanay'a Ziyaret

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.



Vali Doğanay, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Sarp Sınır Kapısı'ndan, Gürcistan ve Kafkas ülkelerine araçlarıyla giriş ve çıkış yapan ihracatçı firmaların yaşadıkları sorunların çözümü noktasında her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



Gürdoğan ise Gürcistan'a sınır şehri olan Artvin'in, 2016 yılı sonu itibarıyla sektörel bazda bir önceki yıla göre yüzde 14,5'lik düşüşle 55 milyon 837 bin 509 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.



Sarp Sınır Kapısı'nın artarak devam eden yolcu ve araç trafiği nedeniyle Gürcistan başta olmak üzere Kafkas ülkelerine ihracatın hızlı yapılabilmesi için Borçka Muratlı Sınır Kapısı'nın elzem olduğunu ifade eden Gürdoğan, Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyon çalışmaları nedeniyle ihracatçı firmaların tırlarıyla yurt dışına giriş ve çıkışlarında zaman zaman yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Vali Doğanay ile istişarede bulundu.



Gürdoğan, tarihi İpek Yolu güzergahının hayata geçirilmesiyle ulaşımın çok daha hızlı ve daha az maliyetli olacağına dikkati çekerek, "Artvin'in de içerisinde olması planlanan İpek Yolu Demiryolu Projesi'ni görüştük. Gürcistan üzerinden Anaklia Limanı'na bağlanan demir yolu var. Bu demir yolunun da Hopa-Batum veya Borçka Muratlı köyünden Batum üzerinden düşünülmesi gerektiğini ifade ettik." dedi.



Asya'da demir yolu kullanım oranının yüzde 65 civarında olduğunu belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:



"İşte bu yüzde 65 kullanım oranından Türkiye'nin de pay alması gerekiyor. Türkiye'deki demir yolu kullanım oranı yüzde 2,5 ama yüzde 65 de pay alırsak yeni İpek Yolu'nda söz sahibi oluruz. Çin, Araklia'da derin deşarj limanı yapıyor. Biz de Trabzon, Rize ve Hopa limanlarının daha çok çalışması ve buraların üst olarak kullanılmasını istiyoruz. Artvin'in de bu bağlamda bir lojistik ara transfer yeri olabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda hem Artvin'in ihracatının artırılması hem de lojistik imkanlarının değerlendirilmesi konusunda Sayın Valimizle fikir alışverişinde bulunduk. Bunun yanında bölgenin gelişmesi anlamında neler yapılabileceğini istişare ettik."