Djokovic'ten Sürpriz Veda

Dünya 2 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ın 2. turunda Özbek rakibi Istomin'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.



Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avusturya Açık'ta büyük bir sürpriz yaşandı. 2. turda Özbek raket Denis Istomin ile karşılaşan dünya 2 numarası Djokovic, rakibine 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti. Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada 2 numaralı seribaşı Djokovic, dünya klasmanında 117. sırada yer alan rakibine 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setler sonucu yenildi ve tenisseverleri şaşırttı.



Bu sonuçla son iki yılda Avustralya Açık'ta şampiyonluğu kaptırmayan Djokovic, 2008'den bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasına 2. turda veda etti. - MELBOURNE