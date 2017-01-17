Djı Mavic Pro Drone, N11.com'da

n11.com, DJI markasının katlanılabilir drone'u Mavic Pro'yu satışa açtı.



n11.com'dan yapılan açıklamada, 4K çekim yapabilen, katlanabilir pervanesinin yanı sıra hız ve da ağırlıkta DJI Mavic Pro drone'un GoPro Karma'dan avantajlı konumda olduğu kaydedildi.



Açıklamaya göre, kolay kullanımı ve taşınabilirliğiyle ön plana çıkan DJI drone'lar, tek başına kumandası ile uçurulabildiği gibi aynı zamanda kumandasına takılan bir akıllı telefon üzerinden de kontrol edilebiliyor.



Yaklaşık 7 kilometrelik kontrol mesafesine sahip katlanabilir kumanda, Full HD canlı görüntü aktarımı yapabiliyor. Akıllı telefona aktarımı yapılan videolar, yeni nesil Phantom modellerinde olduğu gibi canlı olarak Facebook Live, Periscope ve YouTube üzerinde paylaşılabiliyor. Ayrıca üzerinde 28mm'lik odak uzunluğuna ve f2,2 diyafram açıklığına sahip bir lens bulunduran DJI Mavic PRO farklı kare ve çözünürlük seçenekleriyle öne çıkıyor.



1/2.3 inçlik, 12,3 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensör barındıran drone'lar 4K video kaydı yapabiliyor. DJI Mavic PRO drone, e-ticaret platformu n11.com'da 5 bin 879 lira fiyatıyla satışa sunuluyor.