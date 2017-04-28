Dj Hakan Küfündür ile 90'lar Parti

Dj Hakan Küfündür 28 Nisan'da Sanat Performans Sahnesi'nde sizlerle.Sanat PerformansSanat PerformansDetaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : Sanat PerformanceMekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 TaksimBaşlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00Bitiş Saati : 28.04.

Dj Hakan Küfündür ile 90'lar Parti

Dj Hakan Küfündür 28 Nisan'da Sanat Performans Sahnesi'nde sizlerle.

Sanat Performans

Sanat Performans

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Sanat Performance

Mekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 Taksim

Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Dj Hakan Küfündür ile 90'lar Parti

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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