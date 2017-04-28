Dj Hakan Küfündür ile 90'lar Parti
Dj Hakan Küfündür 28 Nisan'da Sanat Performans Sahnesi'nde sizlerle.Sanat PerformansSanat PerformansDetaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : Sanat PerformanceMekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 TaksimBaşlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00Bitiş Saati : 28.04.
Dj Hakan Küfündür 28 Nisan'da Sanat Performans Sahnesi'nde sizlerle.
Sanat Performans
Sanat Performans
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Sanat Performance
Mekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 Taksim
Başlangıç Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Dj Hakan Küfündür ile 90'lar Parti
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io