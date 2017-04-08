Sokaklarda kumdan baraj yapanlar, tetriste en uzun çubugu sona bırakanlar, soba üstünde kestane yiyenler ve top kekseverler bu geceyi kaçırmayın.



Çeşitli mekanlarda Türkçe pop müzik gecesi yapan Dj Denden, sizi 90'ların en güzel şarkılarına davet ediyor. Çocukluk anılarınız, ilk aşkınız, büyüdüğünüz yer, hayalleriniz, oyuncaklarınız, kasetler... Hepsi hala içinizde bir yerde, hepsi 90'larda...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Küçükçekmece



Mekan : Hayal Kahvesi Atakent



Mekan Adresi : Atakent Mah., Çiçekli Vadi Cad. No: 1



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Dj Denden 90lar Türkçe Pop Gecesi



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır