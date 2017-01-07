Dizi Ekibi Belgrad Ormanı'nda Mansur Kaldı (1)

Belgrad Ormanı'na çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.



"İçerde" dizisi oyuncularından Nebil Sayın, sosyal medya hesabından "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor" yazdı. Sosyal medyadan yazılanlar ve telefon ihbarı üzerine AKUT da kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti. Öte yandan kar kalınlığının artması üzerine Sarıyer Belediyesi'ne ait araçlar da Belgrad Ormanı'na giden yolu trafiğe kapattı. - İstanbul