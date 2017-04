Dizi Aşkı Dünyayı Gezdiriyor

Bütün dünyada merakla izlenen dizi takipçilerinin, dizilerin çekim mekanlarını görmek istemesi yeni bir turizm ağını oluşturdu.



Kokain baronu Escobar'ın hayatının anlatıldığı Narcos, fantastik yapım Game of Thrones gibi fenomen diziler yeni bir turizm akımının oluşmasında baş rolü oynuyor. Kolombiya'dan İzlanda'ya, ABD'den Danimarka'ya ünlü dizilerin çekildiği ülkelere dizilerin çekildiği yerleri görmek isteyen dizi takipçileri dünyayı geziyorlar.



NARCOS - MEDELLN, KOLOMBİYA



Netflix, 2015'te Kolombiyalı kokain baronu Pablo Escobar'ın yükselişini ve düşüşünü anlatan 10 bölümlük bir dizi yayınladı. Narcos dünya çapında bir başarı yakaladı ve bunun önemli nedenlerinden biri de etkileyici görselliğiydi.



On yıllarca süren iç savaşın ardından, turistler için artık daha güvenilir bir yer haline gelen Kolombiya her yıl 2,5 milyon turist ağırlıyor. Narcos'un çekildiği Medellin kentinde yapılacak pek çok şey var. Kesinlikle görmeniz gereken yerlerden biri, ziyaretçileri farklı yüzeylerde yalınayak yürümeye davet eden şehir parkı Parque de los Pies Descalzos (Yalınayak Parkı). Escobar'ın 'kirli işlerini' yürüttüğü semt, eskiden işçi sınıfının yaşadığı kenar mahalle, günümüzde dev siyah kayaları andıran üç binadan oluşan sanat merkezi Parque Bibloteca Espana'ya ev sahipliği yapıyor.



WESTWORLD - UTAH, ABD



HBO'nun TV dizisi Westworld, insan görünümlü robotların yaşadığı kovboy temalı bir eğlence parkının hikayesini anlatan aynı adlı 1973 yapımı filmin yeniden çevrimi. Dizinin genel havası karanlık ve kasvetli olsa da sinematografinin güzelliği pek çok izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başardı. Dizinin yaratıcısı Jonathan Nolan, Utah'da 'klasik John Ford kovboy filmleri' havasını yakalamaya çalıştı.



Doğu Utah'taki Arches ve Canyonlands ulusal parkları kesinlikle görülmeye değer. Kumtaşı sütunlar, renkli tepeler ve doğal kemerler başka bir yerde karşılaşılması zor, esrarengiz ve büyülü bir manzara ortaya çıkarıyor. Bu jeolojik mucizelerin güzelliği şiirsel isimlerine de yansımış durumda: Devil's Garden (Şeytanın Bahçesi), The Three Gossips (Üç Dedikoducu) ve Dead Horse Point (Ölü At Noktası) ise bunlardan sadece bazıları.



GAME OF THRONES - HIRVATİSTAN, İRLANDA, İZLANDA, FAS



G.R.R. Martin'in başyapıtı Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire), 2011 yılında TV'ye aktarıldığında büyük bir sansasyon yarattı. Game of Thrones çok farklı iklimler ve kültürler barındıran bir fantezi dünyasında geçiyor ve bunu ekrana yansıtabilmek için çekimler başta İzlanda, Hırvatistan, Fas ve Kuzey İrlanda olmak üzere farklı yerlerde yapılıyor.



İster bir süreliğine Jon Snow'un yerine geçip İzlanda'daki ünlü Ring Road'u keşfetmeyi, ister ejderha diyarları olan Fas şehirleri Essaouira ve Ait-Ben-Haddou'yu gezmeyi seçebilirsiniz. Hırvatistan'ın surlarla çevrili Ortaçağ şehri Dubrovnik'te, Westeros başkenti Kralın Şehri'nde güç çekişmelerinin ve entrikaların dünyasına adımınızı atabilirsiniz. Kral Yolu'nun sıra sıra dizilmiş görkemli ağaçlarının büyüsüne kapılanlar ise Kuzey Irlanda'nın yolun tutup Dark Hedges'te 200 yıllık kayın ağaçlarının arasında yürüyüşe çıkabilir.



THE BRİDGE - DANİMARKA VE İSVEÇ



Danimarka-İsveç yapımı suç/gerilim dizisi Broen/Bron (The Bridge) 2013'te yayınlanmaya başladığında TV'lerde bir İskandinav fırtınası estirdi. TV dizisi, resund'un (Danimarka ile İsveç'i birbirine bağlayan boğaz) karşı yakalarından iki dedektifin maceralarını konu alıyor. Dizi, resund Köprüsü'yle birbirine bağlanan Kopenhag ve Malmö şehirlerinde çekildi.



Kopenhag ile Malmö'yü birbirine bağlayan ve hem demiryolu hem karayolu taşımacılığı yapılan 8 kilometrelik resund, Avrupa'daki bu türde en uzun köprüsü. Filmin çekildiği önemli yerlerden biri de Kopenhag'ın etnik açıdan en çok çeşitlilik sunan semti Nrrebro'nun merkezindeki yaya caddesi Blgrdsgade. Gündüz kahvelerini içen öğrenciler, alışveriş yapan yerel halk ve geceleri işten sonra bir şeyler içmek için uğrayan insanlarla cadde günün her saatinde hayatla dolup taşıyor.



PEAKY BLİNDERS - LİVERPOOL, BİRLEŞİK KRALLIK



BBC'nin gangster dizisi Peaky Blinders, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Birmingham'da geçiyor ve aynı ada sahip bir çetenin hikayesini konu alıyor. Dizinin çoğunluğu ise, dikkat çekici bir mimariye sahip Liverpool kentinde çekildi.



Liverpool'de, Rodney Street ve Powis Street'i arşınlayarak sağlı sollu sıralanan yapıları inceleyebilir ya da 16'ncı yüzyıldan kalma Croxteth Hall malikanesini gezebilirsiniz. Liverpool'un en önemli tarihi miras alanlarından olan bu malikane, hala hizmet veren bir çiftlik, bir Viktorya dönemi bahçesi ve doğa koruma alanı barındırıyor. Bunların tümü halka açık ve bir günlüğüne şehirden uzaklaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ayrıca şehirdeki tüm çekim mekanlarını keşfetmek için rehberli turlara da katılabilirsiniz.



(İHA)