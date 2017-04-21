Diyarbekirspor-Orduspor Maçının Saati Değişti

Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta 23 Nisan Pazar günü oynanacak Diyarbekirspor-Orduspor maçının başlama saati, Orduspor'un başvurusu üzerine TFF tarafından değiştirildi.



Diyarbekirspor'un da onayı alınarak maçın başlama saati 15.30'dan 15.00'a çekildi. Seyrantepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma 23 Nisan Pazar günü saat 15.00'da başlayacak. Öte yandan Spor Toto 2 ve 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin oyuncularından oluşturulan karma takımların Antalya'da oynadığı karşılaşmalar tamamlandı. 3.Lig karmasında Diyarbekirspor'un futbolcularından Feyzullah Şahin Güneş de forma giydi. - DİYARBAKIR