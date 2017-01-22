Diyarbekirspor Evinde Kazandı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti.



25. dakikada gelişen Diyarbekirspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Tunç Murat Berham, pasını Eşref Korkmaza'a çıkardı. Deneyimli futbolcuda meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 90. dakikasında Serdar Cansu'nun pasını iyi takip eden Kaan Çebi, maçın skorunu tayin etti: 2-0



Diyarbekirspor, bu sonuçla ikinci yarının ilk iki maçından 6 puan çıkardı. - DİYARBAKIR