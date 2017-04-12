Spor Toto 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da Orhangazispor maçı hazırlıkları devam ediyor.



Haftayı Denizli Futbol A Spor galibiyeti ile tamamlayan Diyarbekirspor'da deplasmanda yapılacak Orhangazispor maçı hazırlıkları Seyrantepe Spor Tesislerindeki idman sahasında yapılan çalışmayla devam etti. Teknik Direktör Ahmet Duman nezaretinde gerçekleşen idman yaklaşık iki saat sürdü. Koşu ile başlayan idman, kondisyon ağırlıklı bir çalışmayla devam etti. Kültür fizik hareketlerinin ardından idman sona erdi. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, hazırlıkların iyi ve sorunsuz geçtiğini futbolcuların morallerinin yerinde olduğunu belirtti. - DİYARBAKIR