Diyarbekirspor'da Gökhan Payal'a İzin Çıktı

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da ayrılmak isteyen Gökhan Payal'a ayrılması için izin verdi. Kulübün istediği parayı getirecek olan genç stoper ayrılacak.



Payal'ın memleketi Samsunspor'un yanı sıra bazı 2. Lig takımlarından da teklifler aldığı belirtiliyor. Bu arada Yeşil-Kırmızılı kulüp sözleşmeli futbolcusu olan Cenk Sarıtaş'a teklif yaparak aklını çelen bazı kulüpleri Futbol Federasyonu'na şikayet etmeye hazırlanıyor. Şikayet dilekçesinde bu durumun Futbol Federasyonu yasasına göre suç olduğu ifade edilerek bu kulüplere ceza vermesi talep edilecek.



Öte yandan, yeşil-kırmızılı takım devre arası kamp çalışmalarını Antalya Kemer'deki Limak Limra Otel'de sürdürüyor. Takım sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapıyor. - DİYARBAKIR