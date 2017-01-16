Diyarbekirspor'da Galibiyet Sevinci

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Tarsus İdman Yurdu deplasmanından elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.



Şampiyonluk yolunda kırılma noktası sayılan maçlardan biri olan Tarsus İdman Yurdu maçının kazanılmasından sonra Diyarbekirspor soyunma odası bayram yerine döndü. 1-0'lık yenilgiden kurtularak bu önemli maçı 3-2 kazanan Yeşil-Kırmızılılar büyük sevinç yaşadı. Soyunma odasına inerek galibiyet coşkusuna ortak olan Başkan Feyzi İlhanlı, teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek galibiyet primlerini artırdı.



Soyunma odasında özçekim resmi çeken Yeşil-Kırmızılı takım, bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Öte yandan Diyarbekirspor yönetimi, takıma gösterilen ilgiden dolayı Çukurova'daki taraftarlara teşekkür etti. Açıklamada, maçın centilmence geçtiğine de vurgu yapılarak Tarsus İdman Yurdu yönetimine ve taraftarlarına da teşekkür edildi. - DİYARBAKIR