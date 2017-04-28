Diyarbekirspor'da Elaziz Belediyespor Hazırlıkları

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Elaziz Belediyespor ile deplasmanda yapacağı sezonun son maçını kazanmak istiyor.



Diyarbekirspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, sezonun son maçını deplasmanda yapacaklarını ve hedeflerinin bu karşılaşmayı kazanmak olduğunu söyledi. Duman, "Lig bu hafta sonu deplasmanda yapacağımız Elaziz Belediyespor maçıyla sona erecek. Prestij maçımızı kazanıp, Play Off müsabakalarına moralli bir şekilde çıkmak istiyoruz. Hedefimiz Elaziz Belediyespor maçını galibiyetle tamamlamaktır. Sakat ve cezalı futbolcumuz bulunmuyor" dedi.



Elaziz Belediyespor'un dost bir kulüp olduğunu ifade eden Duman, "Elaziz Belediyespor bu ligin önemli bir takımı. Şuana güzel ilişkilerimiz oldu. Sorunumuz olmadı. Bu anlamda iletişimlerimiz iyi olan bir takım. Bu nedenle deplasmanda yapacağımız Elaziz Belediyespor maçının dostane bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR