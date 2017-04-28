Diyarbekir Kültür Platformu'ndan Vali Aksoy'a Ziyaret

Diyarbekir Kültür Platformu yönetim kurulu üyeleri Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.



Diyarbekir Kültür Platformu sözcüsü Abdülkadir Arslanoğlu, İcra Kurulu Üyeleri Süleyman Sedar Budak, Hasan Fidan ve Adnan Evirgen Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilişkin konuşan platform sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, "27 Mayıs, Diyarbakır'ın sahabe-i kiram tarafından fethedilişinin yıl dönümü. Diyarbakır'ın fethi, bu yıl ilk defa, valiliğimiz ve il müftülüğümüzün öncülüğünde yapılacak bir etkinlik ile idrak edilecek. İnanıyoruz ki bu fetih kutlamaları Diyarbakır'ın tanıtımına çok ciddi katkı sağlayacak. Valiliğimizin bu işe öncülük edişi sebebi ile vali beye teşekkür edip, yapılacak fetih kutlamalarının içeriği hakkında bilgi aldık" dedi. - DİYARBAKIR