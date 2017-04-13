Diyarbakırspor Eski Başkanı Yakut'tan Başsağlığı Mesajı

Diyarbekirspor'un eski kulüp başkanlarından Abdurrahman Yakut, Diyarbakırspor'da ve DSİ Spor'da uzun yıllar görev yapan ve Manisa'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Vedat Tanrıverdi için başsağlığı mesajı yayımladı.



Yakut, yayımladığı mesajda, Vedat Tanrıverdi'nin yaşamını yitirmesinin kendisini başta olmak üzere tüm futbol camiasını yakından üzdüğünü belirtti. Yakut, "Diyarbakırspor camiası çok değerli bir spor adamını kaybetti. Görev aldığı dönemlerde Diyarbakırspor'a önemli hizmetlerde bulundu. Gerçekten önemli bir değeri kaybettik. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'ın rahmet, kederli ailesine ve tüm futbol camiasına başsağlığı diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR