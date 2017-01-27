Diyarbakırlıların Ücretsiz Sinema Keyfi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ücretsiz sinema günlerine öğrenci ve yetişkinler yoğun ilgi gösteriyor.



KHK kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla yarıyıl tatilinde öğrenci ve yetişkinler için Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz sinema günleri ilgi görüyor.



Ailesi veya öğretmenleriyle film izleyen öğrenciler, doyasıya eğleniyor. 26 Ocak-5 Şubat tarihlerinde düzenlenen sinema günlerinde, öğrenci ve yetişkinler için ayrı film gösterimleri yer alıyor.



Film izleyen öğrencilere, kek ve meyve suyu ikram ediliyor.



Etkinlik kapsamında film izleyen Derya Polatçı, Belediye Başkan Vekili Atilla'nın talimatıyla düzenlenen etkinliğe katıldığını söyledi.



Bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini ifade eden Polatçı, şöyle konuştu:



"Burada arkadaşlarla beraber film izlemeye geldik. Uzun zamandır böyle etkinliklerde bulunmamıştık, bu da bizim için bir fırsat oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz."



Uğur Kılıç ise belediyenin ücretsiz sinema etkinliğine arkadaşlarıyla katıldığını, Belediye Başkan Vekili Atilla'nın yaptığı bu tür etkinliklerle öğrencilerin gönlünü kazandığını belirterek, terör saldırıları yüzünden bozulan psikolojisini bu tür etkinliklerle düzeltmeye çalıştığını kaydetti.



Sur ilçesinde yaşayan Murat Talan da, ihtiyaç duydukları kültürel etkinlikleri bu şekilde giderdiklerini söyledi.



Talan, "Bir buçuk yıldır sinemaya hiç gitmedim. Terör olayları nedeniyle sosyal faaliyetlere hiç katılamadık. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz gerçekten buna ihtiyacımız vardı. Bu tür kültürel etkinliklerin artırılmasını istiyoruz." diye konuştu.



Çocuklardan 11 yaşındaki Ela Taşer ise ablasıyla birlikte film izlemeye geldiğini anlattı.



"Sinemayı çok seviyorum o yüzden buraya geldim. Buraya geleceğimden dolayı çok heyecanlıydım." diyen Taşer, çocuklar için etkinliklerin sürekli yapılmasını talep etti.