Diyarbakırlı sporcu, Keops'a tırmanışı anlattı



MISIR'da yasak olmasına karşın Keops Piramidi'ne tırmanan Diyarbakırlı sporcu Enam Seyrek, "Macera olsun diye yaptım" dediği tırmanışı anlattı. Diyarbakır'da dağcılık, yamaç paraşütü ve dalgıçlık gibi spor dallarıyla ilgilenen Enam Seyrek, 4 arkadaşıyla Mısır'a macera yaşamak için gittiklerini söyledi. Dünyaca ünlü Keops Piramidi'ne tırmandığı için 6 saat gözlatına alındığını belirten Enam Seyrek, "Güneşe alerjim vardı. Zirvedeyken çadıra ihtiyacım olacağını düşündüğüm için gölgelik çadır aldım. Ama girişte çadırı benden aldılar. Piramitlerin olduğu bölgeye geldik. Güvenlik görevlilerinin bir anlık boşluğundan yararlanarak biranda piramide tırmanmaya başladım. Güvenlikçiler beni farkettiği zaman ben yarısına kadar çıkmıştım" dedi.



Tracking, sualtı dalış, yamaç paraşütü, bisiklet sporu başta olmak üzere bir çok faaliyette bulunan Diyarbakır Doğa Sporları Klubü (DİDOSK) üyesi 28 yaşındaki Enam Seyrek, 3 arkadaşıyla birlikte turistik gezi için gittikleri Mısır'da yasaklı olmasına rağmen Mısır'ın en büyük piramidi olan Keops Piramidi'ne çıkış macerasını anlattı. Diyarbakır'da bahçe ekipmanları satan bir firmada çalışan Seyrek, yasak olmasına rağmen Keops Piramidi'ne tırmanarak zirveye çıkan Dünya'da bilinen 4'üncü kişi oldu. Diyarbakırlı maceracı Seyrek, zirvedeki manzaranın muhteşem olduğunu ve hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.



Diyarbakır'ın, türkülere konu olan Kırklardağı, tarihi On Gözlü Köprü ve altından akan Dicle Nehri kıyısında Mısır'ın en büyük piramidine tırmanışının detaylarını anlatan Enam Seyrek, kendisinden önce bir Alman, bir Rus ve Türkiye'den de Fatih Kömürcü'nün Keops Pirimidine çıktığını, internette yaptığı araştırmada bunu öğrendiğini söyledi. Seyrek, 5 ay önce kendisi ve dahil 4 arkadaş olarak Kızıldeniz'de dalış yapmak için Mısır'a gitmek üzere plan yaptıklarını ve Mısır'a gittiklerini belirterek, "Önce Kızıl Deniz'de dalış planları yaptık. Mısır'ın Sina Yarımadası'nda, Kızıldeniz kıyısında bulunan tatil kenti Şarm El-Şeyh kentinde dalış yaptık. Sonra Lukson ve en son da Kahire'ye gittik. Kahire'yi bilerek en sona bıraktık. Çünkü Keops'a tırmanmayı planlamıştım. Güneşe alerjim vardı ve zirvedeyken çadıra ihtiyacım olacağını düşündüğüm için gölgelik çadır aldım. Ama girişte üst araması yapan polis, çadırı benden aldı. Piramitlerin olduğu bölgeye çadırsız geldik" dedi. Keops Piramidi çevresindeki güvenlik görevlilerinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak bir anda piramide tırmanmaya başladığını kaydeden Seyrek, yaşadığı o heyecan dolu dakikaları şöyle anlattı:



140 METRELİK KEOPS PİRAMİDİ'NE 10 DAKİKADA ÇIKTI



"Keops Piramidi'nin olduğu yerde görevlilerin boş bir anından yararlanarak piramide tırmanmaya başladım. Güvenlikçiler beni farkettiği zaman ben yarısına kadar çıkmıştım. Bir çok dilde inmem için bana bağırdılar. Tırmanışım yaklaşık 10 dakika sürdü. Benim için dron uçuruldu ve arkamdan dağcı bir polis geldi. Gelen polis zirvedeyken bana sürekli durmam ve inmem için bağırıyordu. Nefes nefese kalmış ve yorulmuştu ama ben planımı önceden yapmıştım. Her şeye rağmen devam ettim. Tepeye çıktığımda oturdum ve beni izleyen görevli polisin gelmesini bekledim. Zirvedeki görüntü muhteşemdi. Çıkarken ve zirvedeyken çektiğim video ve fotoğrafların bulunduğu hafıza kartını alacaklarını biliyordum. Bu yüzden ikinci bir hafıza kartı almıştım yanıma. Yanıma gelen polise, ameliyatlı olduğumu söyleyip, yarama bakmam için bana 2 dakika müsade etmesini söyledim. O da bunu kabul edince, fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu hafıza kartını şortumun lastik boşluğuna yerleştirip, kameraya boş olan ikinci hafıza kartını taktım ve biraz çekim yaptım. Hani boş görünmesin diye. İnişimin yarım saat süreceğini düşünüyordum. Ama görevli polisin gösterdiği güzergahtan inince 5 dakikada aşağı indik. Aşağı inerken piramit üzerinde gördüğüm çöpleri topladım. Bu yüzden aşağıda beni bekleyen görevliler tebrik etti. Aşağıda ambulans ve zırhlı araçlarla sağlık ekipleri beni bekliyordu. Sonra beni karakola götürüp bir yerde oturttular. Çektiğim foto ve görüntüleri vermezsem beni bırakmayacaklarını söylediler. Piramide çıkmadan önce arkadaşlarıma başıma bir iş gelmesi halinde Türk Konsolosluğu'na haber vermelerini söylemiştim. Ama 6 saat karakolda gözaltında tutulduktan sonra, az görüntülerin bulunduğu ikinci hafıza kartını onlara verdiğim için beni serbest bıraktılar."



"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"



Daha önce İran'a gittiğini kaydeden Diyarbakırlı genç gezgin Enam Seyrek, hayallerinin peşinde koştuğunu belirterek, kendisi gibi düşünen insanlara da hayallerinden vazgeçmemelerini önerisinde bulundu. Mısır maceralarının aslında düşündüklerinden çok daha ucuza malolduğunu belirten Seyrek, "Mısır'da Şarm El-Şeyh kentine giderek burada Kızıldeniz'de dalış yaptık. Luksor'a, ardından da en son olarak Kahire'ye gittik. Yani Nil Nehri kıyısı boyunca her yeri gezdik. Yaklaşık 10 günlük gezimiz, bin 700 liraya maloldu. 900 lira uçak parası, 100 lira pasaport masrafları oldu. Kızıldeniz'de dalış yaptık, safari yaptık, bütün müzeleri gezdik. Sudan sınırı hariç bütün Nil nehri kıyısını gezdik. 700 liraya da çok lüks bir gezi yaptık Mısır'da. Çok daha ucuza da malledilebilir Mısır gezisi. Hayalini kuran insanlar, bundan vazgeçmesin. Çok pahalı diye hayallerinden vazgeçmesinler. Daha önce İran'a da gitmiştim, Mısır'dan sonra da şimdi Afganistan'a gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.



