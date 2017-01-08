Diyarbakırlı Minik Sporculara Forma Hediye Edildi

Diyarbakır'da Beşiktaş Futbol Okulundaki minik sporculara forma hediye edildi.



1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneğince gönderilen formalar, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve derneğin başkan yardımcısı Bayram Ali Kubilay tarafından Beşiktaş Futbol Okulunda eğitim gören minik sporculara dağıtıldı.



Kubilay, forma dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, 65 çocuğa forma hediye ettiklerini belirterek, ileride kentteki birkaç kulüple "kardeş dernek" ilişkisi kurmayı planladıklarını söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Demir de Diyarbakır'ın bu tür güzelliklerle anılmasını temenni etti.