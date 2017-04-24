Diyarbakırlı Küçük Ressam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kendi Çizdiği Tabloyu Hediye Etti

- Dilara Nur Özdemir'in tabloyu anlatması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özdemir'i tebrik etmesi ANKARA - Diyarbakırlı küçük ressam Dilara Nur Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendi çizdiği 15 Temmuz'u anlatan tabloyu hediye etti.