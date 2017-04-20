Diyarbakırlı Küçük Ressam, 23 Nisan'da Külliyede Olacak

MEHMET SIDDIK KAYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı halkın gösterdiği kahramanlığı konu alan yağlı boya tablosunu hediye eden Diyarbakırlı 12 yaşındaki Dilara Nur Özdemir, 23 Nisan'da külliyede olacak.



Özel okulda 6. sınıf öğrencisi Özdemir, darbe girişimi sırasında yaşananları ve milletin ortaya koyduğu iradeyi yansıtan yağlı boya tablo yaptı.



Büyük emekle hazırladığı tabloyu 1 Nisan'da kenti ziyaret eden Erdoğan'a hediye eden Özdemir, tablonun 23 Nisan'da asılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ailesiyle davet edilmenin heyecanını yaşıyor.



Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ülkesini çok sevdiğini, bu nedenle büyük bir azimle çalışarak eseri hazırladığını söyledi.



Darbe girişimi gecesi yaşananları tabloya nasıl aktardığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan her bir sözcük altın değerinde olduğu için, tabloda bunu barış güvercinleriyle temsil ettim. Bu barış güvercinleri, başta çocuklar olmak üzere savaştan kaçan insanları korumaya çalışıyor. Kollarımdaki insanlar da şehit düşen halkımız ve güvenlik güçlerimiz. Çocuklar olarak elimizden bir şey gelmediği için tankların üzerine çıkarak, Türk bayrağını sallıyoruz."



Özdemir, "Cumhurbaşkanı tüm çocukların kahramanıdır. Bu resmi yaparken gücümü Türk bayrağından, halktan ve Cumhurbaşkanından aldım. Yaptığım resmi alıp duygulanması beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci kez görecek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Özdemir, "Cumhurbaşkanımız bana bu tabloyu külliyeye asacağını belirterek, beni ve ailemi külliyeye davet ettiğini söyledi." dedi.



"O gece hiç uyumadı"



Özdemir'in babası Ramazan Özdemir de kızlarıyla gurur duyduklarını belirtti.



Dilara'nın ülkesini, bayrağını ve Cumhurbaşkanını çok sevdiğini vurgulayan Özdemir, ülkenin böyle çocuklara ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyledi.



Kızının tabloyu bir ayda hazırladığını, büyük emek verdiğini, gece geç saatlere kadar üzerinde çalıştığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:



"Kızım adeta bu resimle yatıyor, bu resimle kalkıyordu. Kızım, duyduğu sevgi ve özlemle 'Bir resim yaparak Cumhurbaşkanına hediye edeceğim' diyordu. Cumhurbaşkanının kente geleceği 1 Nisan günü, Dilara'nın hayallerinin gerçekleşeceği zamandı. O gece hiç uyumadı. 5 yıldır bunun hayalini kuruyordu. Sonunda hayaline kavuştu. Cumhurbaşkanımız tarafından, valilik aracılığıyla Dilara'ya dizüstü bilgisayar hediye edildi."



Dilara Nur Özdemir'in öğretmeni Nejla Özbay ise öğrencisinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dilara, Cumhurbaşkanımızı görebilmek, ona sarılmak ve bu hayalini gerçekleştirmek için bir resim yapmayı planlıyordu. Hayaline kavuştu." diye konuştu.