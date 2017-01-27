Diyarbakırlı Kadayıf Ustalarından Minik Ellere Eğitim

Dünyanın en büyük beşinci turizm fuarı olan 21. Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMİTT) ikinci gününde Diyarbakırlı kadayıfçılar fuarı ziyaret eden miniklere kadayıf eğitimi veriyor.



Diyarbakır Valiliği koordinesinde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katıldığı 21. EMİTT 2017 Fuarı devam ediyor.



Diyarbakır standını ziyaret eden miniklere kadayıf ustalarınca kadayıfın hazırlaması ile ilgili temel eğitimler verilirken, eğitim sonrasında katılımcı çocuklara başarı sertifikası Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral tarafından verildi.



Şehrin tanıtımı için Valilik öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlar olarak Diyarbakır standında yer aldıklarını ifade eden Maral, "Standımızda Diyarbakırımızın lezzeti dünyaca bilinen kadayıfı yeni nesillerle buluşturmayı hedefledik. Geleneksel tatlarımızın yok olmaması ve daha geniş kitleler tarafından bilinmesi amacıyla eğitimlerin önemli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.



Kadayıfın kentin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olduğunu belirten Diyarbakır kadayıfçılarından Zekai Altunhan ise böylesi büyük bir organizasyonda yer alıp ilin vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen kadayıfı gelecek nesillere tanıtmanın önemli olduğunu kaydetti.



Altunhan, "EMİTT Fuarı'nda yer aldığımız Diyarbakır standında, fuar boyunca her gün 50 minik yavrumuza ustalarımızca kadayıf yapımına ilişkin temel eğitimler verilecektir." dedi.