Diyarbakırlı Gençler Tanju Çolak'ı Bekliyor
Eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın Diyarbakır’da futbol okulu açma düşüncesine Diyarbakırlı gençlerden destek geldi.
Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın Diyarbakır'da futbol okulu açma düşüncesine Diyarbakırlı gençlerden destek geldi.
DSİ Spor Tesislerinde toplanan bir grup genç, Tanju Çolak'ın Diyarbakır'da futbol okulu açma düşüncesine destek verdiklerini duyurdu. "Kral Diyarbakır seni istiyor. Diyarbakır çocukları projeni bekliyor. Hepimiz birer Tanju Çolak olmak istiyoruz. Kral seni çok seviyoruz" dövizleri ile Tanju Çolak'ın projesini destekleyen gençler, biran önce bu konudaki girişimin hayata geçmesini istediler.
"Burada çok önemli yetenekler var"
Velileri ile birlikte fotoğraf çektiren ve konuya ilişkin açıklamalarda bulunan gençler, "Biz Tanju Çolak'ın projesini önemsiyoruz. ve bu projenin Diyarbakır'da hayata geçirilmesini destekliyoruz. Tanju Çolak'ın da biran önce bizleri heyecanlandıran projesini hayata geçirip, Diyarbakır gençlerine hizmet sunmasını istiyoruz. Burada çok önemli yetenekler var. Sadece bu yeteneklerin keşfedilmesi gerekiyor" dedi.
Veliler de destek veriyor
Bazı velilerde Diyarbakır'ın önemli bir futbol okuluna ihtiyacı olduğunu vurguladılar. Veliler, şöyle dedi:
"Diyarbakır'da birçok futbol okulu var. Ama bu okulların hem Diyarbakır'da hem de bölgede karşılığı yok. Ciddi ve gençlerimize önem veren bir futbol okulunun Diyarbakır'da olmasını istiyoruz. Bu nedenle Tanju Çolak'ın Diyarbakır'la ilgili düşüncelerini destekliyoruz. Tanju Çolak'ın kurmayı planladığı futbol okuluyla hem gençlerimiz Diyarbakır'da iyi bir eğitim alacak hem de gelecekte Türkiye'nin önemli takımlarına gitme şansları olacak. Yani Tanju Çolak'ın düşündüğü projeyi destekliyor ve Diyarbakır'a gelip, futbol okulunu açmasını istiyoruz."
Tanju Çolak, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin davetlisi olarak geçen ay eski milli futbolcu Semih Yuvakuran ile birlikte kente gelmiş, Diyarbakır'da çok önemli bir futbol potansiyelinin olduğunu söylemiş, buradaki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini ve bunun için Diyarbakır'a hizmet etmek istediğini belirtmişti. - DİYARBAKIR