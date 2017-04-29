Diyarbakırlı Atıcı Ömer Akgün Milli Takım Kampına Katıldı

Diyarbakırlı atıcı Ömer Akgün, 9 Mayıs'ta Azerbaycan'da başlayacak İslami Dayanışma Oyunları için Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan atıcılık milli kampına katıldı.



Ömer Akgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen atıcılık milli kampının bir hafta süreceğini ve ardından İslami Dayanışma Oyunları için Azerbaycan'a gideceklerini söyledi. Akgün, "9 Mayıs'ta başlayacak müsabakalar 17'sinde sona erecek. Bu oyunlara sporcu olarak Diyarbakır'dan sadece ben katılıyorum. Milli takım kafilesinin tüfekteki tek sporcusu olarak ben yer alıyorum. Bu müsabakanın ardından 24 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'na katılacağım. Hedefim bu iki müsabakadan madalya elde edip Diyarbakır'a dönmektir" dedi.



Antrenör Abdurrahman Akgün de hem Azerbaycan hem de Almanya'daki müsabakalardan madalya elde etmeyi beklediklerini vurguladı. Akgün, "Ömer son zamanların en iti çalışmasını gerçekleştirdi. Şuan durumu çok iyi. İnşallah müsabakalarda istediğimiz dereceleri elde eder ve ülkemize madalya ile döner" diye konuştu. - DİYARBAKIR