Diyarbakır ve İzmir Hem'den Eyvan Gösterisi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezi ve İzmir'in Karşıyaka İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile "Surlardan Sulara" adlı proje kapsamında eyvan gösterisi yapıldı.



Diyarbakır Büyükşehir öğretmen evi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Bağlar Kaymakamı Tolga Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş, Sur İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, HEM müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Umut Özekinci'nin açılış konuşmasının ardından sahnelenen, Ege ve Güneydoğu bölgelerinin yöresel oyunları izleyenlerden alkış aldı.



Bağlar İlçe Kaymakamı Doğan, "Ülkemizin değişik coğrafi bölgelerine ait bu folklorik çalışmalar milli birlik ve beraberliğimize güzel bir örnekti" dedi. - DİYARBAKIR