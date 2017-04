Diyarbakır Valisi Aksoy; 10 Bini Aşkın Görevli Seçim Güvenliğini Sağlıyor

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, kent genelinde seçim güvenliği için 10 bini aşkın polis, jandarma ve güvenlik korucusunun görev yaptığını belirterek, "Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk yok bütün noktalarda güvenlik birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 6 bölgeye helikopterler ile oy pusulaları ve görevliler intikal ettirildi" dedi.



Vali Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile Ali Emiri Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, Diyarbakır'da oy verme işlemleri devam ettiğini, güvenlik anlamında her hangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirtti. Aksoy, "Gerek kent merkezinde, gerekse kırsalda güvenlik tedbirleri alındı, oylar kullanılmaya devam ediliyor. Temennimiz huzur ve güven içerisinde bu oy kullanma işleminin tamamlanmasıdır. Kentte 10 bini aşan sayıda güvenlik görevlimiz var. Polis bölgesinde polislerimiz, kırsalda da jandarma ve güvenlik korucularımızla birlikte güvenlik tedbirleri alındı. 6 bölgeye helikopterlerle oy pusuluları ve görevliler intikal ettirildi. Onlar da işlemlerini yine aynı şekilde sürdürüyor. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk yok bütün noktalarda güvenlik birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.



Vali Hüseyin Aksoy, gazetecilerin sandıkların birleştirilmesi ile ilgili sorusu üzerine ise, "Çok az sayıda bazı ilçelerde taşıma şeklinde olanlar, İlçe Seçim Kurulunun vermiş olduğu karar çerçevesinde oldu" diye konuştu.



- Diyarbakır