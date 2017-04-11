Diyarbakır Valiliğinden Patlama Açıklaması

Diyarbakır Valiliği tarafından emniyet müdürlüğü ek binasındaki patlama ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada saldırıda yaralanan 1 sivilin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan, il emniyet müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü'ne ait tamir atölyesinde 11 Nisan 2017 salı günü saat 10.47'de panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve 112 ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama neticesinde 1 sivil personel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın ise tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır" denildi. - DİYARBAKIR