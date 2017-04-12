Diyarbakır Valiliğinden, Bağlar İlçesindeki Terör Saldırısının, İl Emniyet Müdürlüğü Ek Binasına...

Diyarbakır Valiliğinden, Bağlar ilçesindeki terör saldırısının, İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği, saldırıyla ilgili doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.