Diyarbakır Uzman Çavuş Özal'ın Cenazesi Hatay'a Uğurlandı

Uzman Çavuş Özal'ın cenazesi Hatay'a uğurlandı



DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nde dün akşam güvenlik güçleri ve PKK'lı teröristler çıkan çatışamda şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Özal'ın cenazesi düzenlenen uğurlama töreni ile memleketi Hatay'a gönderildi.



Kulp İlçesi kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyon sırasında dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Kaldırıldığı hastenede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özal için uğurlama töreni düzenlendi. 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda Vali Hüseyin Aksoy, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, askeri erkan, şehidin silah arkadaşlarının katımıyıyla düzenlenen uğurlama töreninde şehidin öz geçmişi okundu. Dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra şehit uzman çavuş Özal'ın cenazesi gözyaşlarıyla memleketi Hatay'a gönderildi.