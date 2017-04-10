Diyarbakır Türkiye'nin Mührüdür Konferansı

Diyarbekır Kültür Platformu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 'Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür' cümlesi üzerine konferans düzenliyor.



Diyarbekır Kültür Platformu Başkanı Abdulkadir Arslanboğa, bu cümlenin Diyarbakırlıları çok duygulandırdığını ve bundan esinlenerek konferans düzenleyeceklerini söyledi. Arslanboğa, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Diyarbakır mitinginde ifade ettiği "Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür" cümlesi, Diyarbakırlıları çok duygulandırdı. Diyarbekir Kültür Platformu konuya duyarsız kalmadı ve "Diyarbakır Türkiye'nin mührüdür" ifadesinin önemine binaen, ünlü Tarihçi Mustafa Armağan'ı Diyarbakır'a davet edip, "Diyarbakır NedenTürkiye'nin Mührüdür" konulu bir konferans tertip etti. Şimdiden Diyarbakırlıların çok ilgi gösterdiği konferans 12 Nisan Çarşamba saat 18.00'da Ciherxun Konferans Salonu'nda olacak" dedi. - DİYARBAKIR