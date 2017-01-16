Diyarbakır Trafiğinde Yayalar İçin "Bas-geç" Dönemi

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının yoğun olduğu caddelerde yayaların geçişlerini kolaylaştırmak butonlu sinyalizasyon sistemi kurdu.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cumali Atilla'nın talimatıyla Kayapınar ilçesindeki Laleş Bulvarı, Memur-Sen, TOKİ ve Kayapınar Caddesi'nde vatandaşların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlamak amacıyla butonlu sinyalizasyon sistemi yerleştirildi.



Sistemle vatandaşlar, yolun karşısına geçmek istediklerinde butona basarak, kısa sürede yanan yeşil ışıkla güvenli bir şekilde yolun karşına geçme imkanı buluyor.



Bulvardaki uyarı sembolleri yenilendi



Öte yandan bulvar ve caddelerdeki trafik uyarı yazılarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda hava şartları nedeniyle görünürlüğünü kaybeden, silinen ve yıpranan yazı ve sembolleri yeniledi. Bulvara, Türkçe ve Kürtçe "Yavaş-Hedi" yazılı uyarı levhaları yerleştirildi.