Diyarbakır, Tarım ve Hayvancılık İçin Büyük Bir Potansiyele Sahip
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 1. Tarım ve Hayvancılık zirvesinde 3 oturum halinde kentin potansiyeli tartışıldı.
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 1. Tarım ve Hayvancılık zirvesinde 3 oturum halinde kentin potansiyeli tartışıldı. Konuşmacılar tarım ve hayvancılıkta Diyarbakır'ın sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi için neler yapılması gerektiğini masaya yatırdı.
Kaynak: Dunya.com
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