Diyarbakır, Tarım ve Hayvancılık İçin Büyük Bir Potansiyele Sahip

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 1. Tarım ve Hayvancılık zirvesinde 3 oturum halinde kentin potansiyeli tartışıldı. Konuşmacılar tarım ve hayvancılıkta Diyarbakır'ın sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi için neler yapılması gerektiğini masaya yatırdı.