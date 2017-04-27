Diyarbakır Surlarına İnen Meleklerin Sırrı Çözüldü!

Sosyal medyada bir kaç gündür paylaşım rekoru kıran surlardaki meleklerin videosunun sır perdesi aralandı.

KLİP ÇEKİMİ OLDUĞU İDDİASI

Facebook ve Twitter'da son bir kaç gündür tartışma konusu haline gelen ve çeşitli yorumlara neden olan 'Diyarbakır surlarına inen melekler' görüntüsünün bir ilahi grubunun klip çekimi olduğu iddia edildi.

5 BEYAZ ELBİSELİ KADIN GÖRÜNTÜLENDİ

Tartışmaya neden olan görüntülerde, Diyarbakır surlarına uzak bir mesadefen çekilen görüntülerde, 5 tane beyaz elbiseli kadın görüntülenmişti.



