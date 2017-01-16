Diyarbakır Sur'daki Saldırıda 200 Kilo Patlayıcı Kullanılmış!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

200 KİLO PATLAYICI KULLANILDI

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hafriyat alanında görevli polis memurlarına yönelik, düzenlenen bombalı saldırıda yaklaşık 200 kilo patlayıcının kullanıldığı belirtildi.

Saldırıya uğrayan polis zırhlı aracı yapılan incelemeden sonra vinç yardımıyla bölgeden kaldırılırken, patlayıcının da uzaktan kumanda düzeneği ile infilak ettirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

OLAY YERİNDE 2 MOTOSİKLET BULUNDU

Patlamanın meydana geldiği alanda, araştırma ve incelemeleri yapan güvenlik güçleri, patlamanın olduğu yerden 500 metre uzaklıkta 2 motosiklet bulduğu öğrenildi. Terkedilmiş olarak bulunan motosikletler, incelenmek üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı sürdürülüyor.

YARALI 2 POLİSTEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Şehit olan 4 polis memuru için yarın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken, tedavisi süren 2 polis memurundan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.