Diyarbakır Sur'daki Güvenlik ve Asayiş Kadın Emniyet Amirine Emanet

Diyarbakır merkez Sur ilçesine ilk kez kadın Emniyet Amiri ilçe emniyet müdürü olarak atanırken, ilçede esnafları dolaşan Emniyet Amiri Asuman Karacık'a vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Diyarbakır'da 9 yıldır görev yaptığını ve Diyarbakır ile Sur'u çok iyi bildiğini söyleyen Emniyet Amiri Karacık, "Sur'da ki kötü günler geride kaldı, çok büyük bedeller ödedik. Çok şükür bundan sonra halkımızla birlikte el ele vererek, huzur ve güveni sağlayacağız"dedi.



Merkez Sur İlçesi'nde geçtiğimiz yıl hendek-barikat operasyonlarına katılan kadın Emniyet Amiri Asuman Karacık, Sur ilçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'da olan ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerde görev alan Asuman Karacık'ın Sur ilçesine atanmasını vatandaşlar sevinçle karşıladı. İlçeye ilk kez bir kadın amir atanırken, Sur esnafı ve vatandaşlarla tanışmaya giden Emniyet Amiri Asuman Karacık'a vatandaşlar hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Tarihi Ulu Cami önünde esnaf ve vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Karacık, esnaf ve vatandaşları emniyet binasına davet etti.Vatandaşlara sorunları olup olmadığını soran ve kendisini tanıtarak yeni atandığını belirten Karacık, "Birlikte huzur ve güveni sağlayacağız. Kötü günler geride kaldı, biz 24 saat sizin hizmetinizdeyiz. Emniyet binamız sizin eviniz, ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Sizin evlatlarınız orada her sorununuz da sizleri oraya bekliyoruz. Gece gündüz hiç çekinmeden kendi evinize girer gibi sizleri bekliyoruz. Buralarda artık kepenk kapanmayacak, gece gündüz hep birlikte çay içeceğiz. Huzur ortamını hep birlikte yakalayacağız bundan emin olun"dedi.



Sur ilçesine yaklaşık 10 gün önce emniyet müdürü olarak atandığını söyleyen Asuman Karacık, gece gündüz demeden sokak aralarında uygulamalarını sürdürdüklerini söyledi. Hırsızlık ve uyuşturucu çetelerine yönelik gece saatlerinde de operasyon yaptıklarını söyleyen Karacık, "Ben yaklaşık 9 yıldır Diyarbakır'dayım, kenti çok iyi tanıyorum, Sur'u çok iyi tanıyorum. Sur operasyonlarında da görev alarak çalıştım. Sur'da ki kötü günler geride kaldı, çok büyük bedeller ödedik. Çok şükür bundan sonra halkımızla birlikte el ele vererek, huzur ve güveni sağlayacağız. Bundan sonra halk devletine güvendiği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi karşıladılar, ziyaretlerimize geliyorlar"diye konuştu.



İlçeye ilk kez kadın amirin atanmasını vatandaşların olumlu karşıladığını belirten Karacık, "Kadınlar özellikle çok sevindi beylerde memnun oldu. Buradan Sur'da oturanlardan bize ve devlete güvenmelerini istiyorum. Özellikle polisi kendi ailesi gibi bilerek hiç üşenmeden gece gündüz bizleri istediği ziyaret edebilirler. Her sorunda yanlarında olacağız. Onlardan da destek bekliyoruz. Ara sokkalrada geceleri arkadaşlarımızla uygulama yapıyoruz. Çeşitli suçlardan 10-15 kişiyi yakaladık. Biz gece gündüz demeden vatandaşın huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceğiz"dedi.



Emniyet Amiri Asuman Karacık'ın ilçeye atanmasını vatandaşlar sevinçle karşılarken, vatandaşlarda Karacık'a "İnşallah bize rahmetli Gaffar Okan'ı aratmayacaksınız. Hoşgeldiniz, Amir hanım şeref verdiniz, çok mutlu olduk" diye cevap verdi.