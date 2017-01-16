Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı
(Tür: Yurt)
Diyarbakır Sur' da 1 Polis Şehit, 3 Polis Yaralı
Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.
Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı
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