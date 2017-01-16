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Diyarbakır Sur' da 1 Polis Şehit, 3 Polis Yaralı

Diyarbakır Sur' da 1 Polis Şehit, 3 Polis Yaralı

Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Diyarbakır Sur' da 1 Polis Şehit, 3 Polis Yaralı

Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı

(Tür: Yurt)

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