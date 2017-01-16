Diyarbakır Sur' da 1 Polis Şehit, 3 Polis Yaralı

Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada İlk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 3 polis yaralandı



(Tür: Yurt)