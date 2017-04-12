Diyarbakır Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Aygün Açıklaması

Diyarbakır Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün, "Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyaretiyle bölgedeki 'evet' oranı daha da yükseldi. Çünkü kararsızlar 'evet'e yöneldi." dedi.



16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylaması için Yenişehir ve Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Aygün, vatandaştan "evet" oyu vermesi için destek istedi.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce dün düzenlenen bombalı saldırıda polis memuru Burhan Mercan ile iki sivil personelin şehit olduğunu dile getiren Aygün, terör örgütünü PKK'yı ve saldırılarını lanetledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış törenine Diyarbakır halkının büyük ilgi gösterdiğini anımsattı.



Kadın, genç ve yaşlılar olmak üzere her kesimden on binlerce kişinin törene katıldığını dile getiren Aygün, bu katılımın halkın anayasa değişikliğine "evet" diyeceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende "Diyarbakır bizim kalbimiz. Bu coğrafyayı, bu halkı bizden koparmak isteyen, kalbimizi söküp almaya çalışıyor demektir." ifadesinin bölge halkını çok etkilediğini vurgulayan Aygün, şöyle konuştu:





"Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyaretiyle bölgedeki 'evet' oranı daha da yükseldi. Çünkü kararsızlar 'evet'e yöneldi. 'Hayır' oyları azaldı, 'evet' oyları arttı. Batı ülkelerinin bir araya gelerek Türkiye'ye karşı ortak hareket etmesi, halk oylamasından 'evet' çıkması için en büyük gerekçedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemiz için çok önemli olduğu için batılı ülkeler karşı çıkıyor. Aynı şekilde ülke içindeki şer güçleri de bunlarla birlikte hareket ediyor. Bu oyunu bozmak için halk oylamasında 'evet' oyu vermeliyiz."