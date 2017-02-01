Diyarbakır Silvan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Silvan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor



DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde dün başlayan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolları ulaşıma kapandı. Yol açma çalışmaları devam ederken, kar yağışına en çok sevinen çocuklar, ilçe merkezinde kar yağışını doyasıya yaşadı.



Silvan İlçesinde, dünden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı onlarca köy yolları ulaşıma kapanırken, Diyarbakır, Batman, Bismil ve Kulp ilçesiyle bağlantılı yollardaki ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Belediyeye bağlı ekipler, yolların açılması için akşam saattlerinden itibaren başlattığı çalışmalar devam ediyor.



Öte yandan Meteroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır ve çevre illerindeki vatandaşların yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulunarak "Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



Silvan İlçesi'nde belediye hoparlöründen yapılan anonslarda, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılar yapıldı. Silvan'da kar yağışına sevinen çocuklar kar topu oynarken, bazı çovuklar da zabıta yardımıyla kardan adam yaptı.



ELAZIĞ'DA 61 KÖY YOLU KAPALI



Öte yandan Elazığ'da merkeze bağlı 13, Karakoçan 24, Sivrice 4, Palu 4, Keban 8, Maden 3, Kovancılar 2, Alacakaya 2 ve Ağın'da 1 olmak üzere toplam 61 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapantığı belirtildi. İl Özel İdare ekiplerinin yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yollara müdahale edemediği, kar yağışının devam etmesiyle nedeniyle kapalı köy yollarındaki sayının artması bekleniyor.