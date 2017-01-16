Diyarbakır Şehitlerinin İsimleri Belirlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 4 polisin kimlikleri belirlendi.



Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında görevli çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı minibüsün saat 16.30 sıralarında geçişi esnasında bölgede bulunan Sadi Mezarlığı duvarının olduğu yere önceden tuzaklanmış patlayıcı maddenin infilak ettirilmesi suretiyle düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarının kimlikleri tespit edildi. Saldırıda şehit olan polis memurlarının Mahmut Ava, Şenali Ocak, Ali Sevim ve Kadir Miraç Özcan olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR