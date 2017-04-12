Diyarbakır Şehitler İçin Tören Düzenlendi 3

(Görüntülü Haber)Diyarbakır Şehitler için tören düzenlendi 3.

Diyarbakır Şehitler İçin Tören Düzenlendi 3

(Görüntülü Haber)Diyarbakır Şehitler için tören düzenlendi 3

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Diyarbakır, Şehit
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