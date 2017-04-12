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Diyarbakır Şehitler İçin Tören Düzenlendi 3
Diyarbakır Şehitler İçin Tören Düzenlendi 3
(Görüntülü Haber)Diyarbakır Şehitler için tören düzenlendi 3.
12 Nisan 2017 Çarşamba 11:36
(Görüntülü Haber)Diyarbakır Şehitler için tören düzenlendi 3
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[9489947] DHA
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