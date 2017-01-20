Diyarbakır Şehit Polis Tören Furkan Demir Için Diyarbakır'da Tören

Şehit polis tören Furkan Demir için Diyarbakır'da tören (1)



Diyarbakır'da pazartesi günü PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Demir için Diyarbakır'da uğurlama töreni yapıldı Şehit polis, memleketi Nevşehir'de toprağa verilecek.



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Haber-Kamera: DİYARBAKIR (DHA)



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(Tür: Yurt)