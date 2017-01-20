Diyarbakır Şehit Eşinin Fotoğrafını Taşıdı

Şehit eşinin fotoğrafını taşıdı



DİYARBAKIR'da, hafriyat alanında nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan 23 yaşındaki polis memuru Faruk Demir için düzenlenen uğurlama töreninde polis olan eşi Kübra Demir, şehit eşinin fotoğrafını taşıdı. 5 Polisin şehit olduğu terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturmada ise, 3 kişinin daha yakalandığı belirtildi.



Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan polis memuru Faruk Demir için uğurlama töreni düzenlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali vekili Kürşat Güleryüz, 7'nci Kolordu komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu müdürleri, askeri erkanlar, polisler ve vatandaşlar katıldı. Törende güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını polisler teselli ederken, şehidin kız kardeşleri polis üniforması giyerek uğurlama törenine katıldı. 23 yaşındaki şehit polis memuru Faruk Demir'in cenazesinin ambulanstan alınmasıyla başlayan törende şehidin tabutunun başındaki fotoğrafını ise polis eşi Kübra Demir taşıdı. Şehit Faruk Demir'in Çevik kuvvet Şube müdürlüğünde görevli polis eşi Kübra Demir, eşinin katafalka bırakılan cenazesi önünde de durarak tören boyunca fotoğrafını elinde tuttu.



Şehit polis memuru Demir'in özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende şehit polis memurunun okunan özgeçmişinde 3,5 yıllık polis memuru olduğu Kocaeli'den Diyarbakır'a 2016 Ağustos ayında tayin olduğu 6 ay önce evlendiği belirtildi. Duaların okunmasının ardından şehit yakınları tabut başına gelerek gözyaşlarına boğulurken, şehidin fotoğrafını taşıyan eşi Kübra Demir'de tabut başında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit polis memuru Demir'in cenazesinin katafalktan alınarak ambulansa götürülmesi sırasın da da eşi Kübra Demir arkasından yürüyerek ambulansa kadar uğurladı. Şehit polis memuru Faruk Demir'in cenazesi memleketi Nevşehir'e gönderildi.



SORUŞTURMADA 3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Hafriyat alanında bekleyen polise yönelik düzenlyenen ve 5 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında polisin Bismil ilçesinde yol kontrollerinde bir araçta yaptığı aramada ise örgütün dağ kadrosundan geldikleri belirlenen 3 kişi yakalandı. Araçta yapılan aramalarda el bombaları, silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve detaylı inceleme yapılan N.C. Ö.O ile İran uyruklu olduğu belirlenen 3 kişinin sorgusu devam ediyor. Gözaltına alınan N.C'nin ilk belirlemelere göre, bölgede çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen 7 ayrı bombalı eyleme katıldığı ve örgütün bombacısı olduğu bildirildi. Polisin saldırıyla ilgili geniş kapsamlı çalışmaları devam ediyor.