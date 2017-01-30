Savcılık itiraz etti, HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı (3)
HDP ADANA MİLLETVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ GÖZALTINA ALINDI
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın '6-8 Ekim Kobani Olayları'na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen cumartesi günü gözaltına alınarak, adli kontrol koşulu ile serbest bırakılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, yapılan itiraz üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı üzerine harekete geçen polis ekipleri Beştaş'ı Diyarbakır'da gözaltına aldı. Gözaltına alınan Beştaş'ın Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılarak, hakkındaki tutuklama kararının yüzüne karşı okunacağı ve daha sonra cezaevine konulacağı belirtildi.
Diyarbakır Savcılık Itiraz Etti, Hdp'li Bilgen ve Beştaş Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Savcılık itiraz etti, HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı (3)HDP ADANA MİLLETVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ GÖZALTINA ALINDIHDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine Diyarbakır'da...
Savcılık itiraz etti, HDP'li Bilgen ve Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı (3)