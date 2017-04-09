Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) atletizm takımı, Diyarbakır Puanlı Atletizim İl Birinciliği yarışmalarında ikinci oldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, Kulp YİBO atletizim takımının il ikincisi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Atletizmde başarı gösteren öğrenci ve antrenörlerini tebrik eden Kaya, "Müsabakalar öncesi ve sonrasında desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Fatih Dülgeroğlu'na teşekkür ediyorum. Spor alanlarına yapılacak yatırımları destekliyoruz." dedi.