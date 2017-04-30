Diyarbakır Protokol Yolu'ndaki 'sarı lale'lere ne oldu?



DİYARBAKIR'da halk arasında 'Protokol yolu' olarak bilinen ve her iki tarafında Kolordu, Jandarma ve MİT Bölge Başkanlığı binaları bulunan Elazığ yoluna, Büyükşehir Belediyesi'nce dikilen kırmızı ve sarı lalelerden sarı olanların, çimenlerle birlikte 'yeşil, sarı, kırmızı' görüntünün ortaya çıkması nedeniyle söküldüğü iddia edildi. Belediye yetkilileri ise kentin başka yerine ekilen sarı lalelirin yerinde durduğunu, ancak Elazığ yolundaki sarı lalelerin yağmur nedeniyle döküldüğünü söyledi.



Büyükşehir Belediye başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı'nın yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınıp tutuklanmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok yerine kırmızı ve sarı laleler ekti. Kırmızı ve sarı laleler, halk arasında 'Protokol yolu' olarak bilinen ve her iki tarafında 7'nci Kolordu Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı, MİT Bölge Başkanlığı ve askeri lojmanlar bulunan Elazığ yoluna da dikildi.



Laleler açıldıktan bir süre sonra Elazığ yolundaki sarı lalelerin başlarının koparıldığı ve sadece kırmızı lalelerin kaldığı görüldü. Sarı lalelerin başlarının koparılması, sosyal medyada 'yeşil, sarı, kırmızı görüntünün ortaya çıkması nedeniyle söküldüğü' yorumlarına yol açtı.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca Nisan ayının başında kentin çevre yollarında, refüjlere ve kavşaklara lale dikimi yapıldığını, kentin diğer noktalarında birçok renkteki laleler ve çiçeklerin durduğunu belirterek, "Sarı lalelerin yaprakları yağan yağmurlardan kaynaklı dökülmüş olabilir. Başka bir düşünce ile sarı lalelerin söküldüğü iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.